Demonteren bom uit WOII gevonden ten noorden van Havelte

Havelte - Ten noorden van het dorp Havelte is een bom gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een Engelse vliegtuigbom van 500 lbs: een zogeheten 500 pounder. Maandagmiddag 4 september 2017 rond 15.15 uur werd burgemeester Rikus Jager hierover officieel geïnformeerd.

De voorbereidingen voor het demonteren van de bom zijn gestart: de bom wordt op woensdagochtend 6 september gedemonteerd en tot ontploffing gebracht.

Voor het veilig demonteren van de bom wordt rond de vindplaats een cirkel van circa 300 meter volledig ontruimd. Dit betekent dat in dat gebied, geen levende have aanwezig mag zijn.

Voor een grotere cirkel rond de vindplaats – een cirkel tot 1320 meter rond de vindplaats – geldt óók een ontruiming. Omdat de bom in een natuurgebied is gevonden, aan de rand van het Holtingerveld, is het aantal bedrijven en woningen dat verlaten moet worden beperkt. Het gaat om minder dan 10 woonhuizen en ongeveer 10 bedrijfspanden.

Alle wegen in de cirkel tot 1320 meter rond de vindplaats, worden vanaf 08.30 uur afgesloten. Dus wie het gebied woensdagochtend moet verlaten, moet dit vóór 08.30 uur doen.



Noodverordening

Bovenstaande maatregelen zijn formeel geregeld in een Noodverordening van de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland.

De Noodverordening (PDF - 241 kB) en bijbehorende kaart (PDF - 750 kB) zijn te downloaden



Duur van de bijzondere situatie

Alle maatregelen gelden vanaf woensdag 6 september 08.30 uur tót het moment burgemeester Jager officieel heeft aangegeven, dat de situatie veilig is.

Dit wordt via de (social) media en de website van de gemeente bekendgemaakt.

Naar verwachting is dat aan het eind van de ochtend.



Gebied

De wijk Meerkamp in Havelte valt niet binnen het af te zetten en te ontruimen gebied. Recreatiepark Mooi Oavelt valt ook buiten het gebied maar gasten worden dringend geadviseerd in de recreatieruimte of elders te verblijven (en niet in bijvoorbeeld een caravan of tent). Vandaag (dinsdag 5-9) heeft burgemeester Jager samen met een medewerker, een bezoek aan de eigenaar van Mooi Oavelt gebracht. De eigenaar zal de campinggasten verder informeren.

Een aantal bedrijven en bewoners binnen het af te zetten gebied, hebben dinsdagmiddag 5 september bezoek gehad van burgemeester Jager en een medewerker van de gemeente.

Alle adressen binnen de cirkel van 1320 meter ontvangen dinsdagmiddag 5 september een brief met meer informatie.

Kaart met daarop de cirkels van 300 en 1320 meter aangegeven (PDF - 2,91 MB).



Veiligheid

Zolang de bom onberoerd blijft, is er geen gevaar voor de omgeving. De demontage wordt gedaan door deskundigen van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). Deze dienst zorgt er ook voor, dat de bom op een veilige plek tot ontploffing wordt gebracht.