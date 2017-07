Dakbrand na dakwerkzaamheden

Steenwijkerwold - De brandweer van Steenwijk en Oldemarkt moesten vrijdagmiddag in Steenwijkerwold in actie komen nadat er brand was ontstaan na dakwerkzaamheden.

De werklui waren net weg toen de bewoner rook aan de rand van het dak weg zag komen. Hierop werd snel de brandweer gebeld. De dakdekkers hadden er ook inmiddels lucht van gekregen en kwamen snel terug om de beginnende brand in de kiem te smoren. De brandweer heeft nog nageblust. De schade aan de woning is beperkt gebleven.

Foto's: Parcival Koopman