Carbidschieten met een tank in Steenwijk

Regio - Zoals gebruikelijk op Oudejaarsdag word er in de regio van Meppel op diverse plekken carbid geschoten.

In Steenwijk was een autowrak omgetoverd tot kanon om carbid af te schieten. Via een enorme pijp, die men in de auto vastgemaakt had, werd er volop geknald. De knallen waren tot in de wijde omtrek te horen.

Foto's: Parcival Koopman - Persbureau Wever



