Caravans als uithangbord voor inbrekers

Regio - Ook in Drenthe is het bijna weer zomervakantie, verschillende mensen zijn al op pad. Afgelopen week is in Hoogeveen twee keer ingebroken bij vakantiegangers.

Doe daarom zoveel mogelijk aan inbraakpreventie: goed hang- en sluitwerk, de brievenbus op tijd laten leeghalen door een bekende, verlichting met een tijdschakelaar enz. Veel tips vindt u op http://bit.ly/2jFOoUB.

Caravans zijn een manier voor inbrekers om hun doelwitten uit te kiezen. Een caravan op uw oprit is een duidelijk signaal: "Wij pakken nu in en over een paar dagen zijn we weg!".

Dus zoals de politie ook al adviseert: zet de caravan niet direct voor de woning en/of probeer de tijd dat de caravan er staat zo kort mogelijk te houden. Gebruik bijvoorbeeld een algemene parkeerplaats in de wijk.