Café de Jordanees brengt Amsterdamse gezelligheid naar Meppel

Meppel - Café De Jordanees brengt Jordaanse gezelligheid weer in Meppel. Het bruine café aan de Molenstraat is op vrijdagmiddag 23 juni geopend. Uitbater Cor Zincken, ras Amsterdammer, had jaren een café in het mooie Amsterdam. Met de opening van zijn nieuwe café en feestzaal Sjaantje brengt hij de sfeer en gezelligheid van de Jordaan weer naar Meppel. Iedere twee weken is er een live optreden waar de Amsterdamse klanken de boventoon voeren.

Vrijdagmiddag is met het allereerste glas vers getapt biertje café De Jordanees officieel geopend onder toeziend oog van vele bezoekers.

’s Avonds werd De Jordanees feestelijk ingewijd met een live-optreden van ras Amsterdammer Davey Bindervoet, ook wel de Diamant van de Jordaan genoemd. Bindervoet is één van de jongste zangers die het Jordanese levenslied uitdraagt.

Meppel, ook wel klein Amsterdam genoemd met zijn Heerengracht, Keizersgracht en Prinsengracht en natuurlijk niet te vergeten de Amsterdamse dag, verwelkomd het café met open armen.

Café De Jordanees is een plek waar iedereen welkom is, van jong tot oud die ‘het Amsterdamse’ een warm hart toedraagt. Op één staat hier eerlijkheid en openheid omringt met vrolijkheid en gezelligheid. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Bij rottigheid wordt hier gauw opgetreden door eigen beveiliging. Vervelende situaties die in het verleden bij de vorige uitbaters waren geconstateerd wil Zincken absoluut niet in zijn café.

Omwonenden zijn door Cor Zinken benaderd en uitgenodigd om kennis te maken met Meppels jongste café. Voor overlast hoeft men niet te vrezen. De geluidsinstallatie voldoet aan de strenge eisen die gesteld worden aan de horeca.

Café de Jordanees is geopend van vrijdag t/m zondag. Voor openingstijden kijk op de Facebookpagina van De Jordanees.

Feestzaal Sjaantje, achter het café, is te boeken is voor familie- en trouwfeesten.