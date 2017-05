Buurtpreventie Meppel via WhatsApp

Meppel - Vorig jaar is Buurtpreventie Meppel opgestart. Inwoners van Gemeente Meppel kunnen zich aanmelden op de website buurtpreventiemeppel.nl voor een Whatsapp-groep in hun buurt. Via de WhatsApp geven ze elkaar verdachte situaties door.

Zodra nieuwe leden zich hebben aangemeld via de website, worden ze toegevoegd aan de WhatsApp-groep van hun wijk. Elke wijk heeft een WhatsApp-groep met maximaal 256 deelnemers.



Op de site van www.buurtpreventiemeppel.nl staan een aantal regels waaraan deelnemers moeten voldoen. Buurtpreventie WhatsApp is een serieus initiatief en daarom zijn er ook serieuze spelregels opgesteld.



Voor meer informatie: www.buurtpreventiemeppel.nl

Buurtpreventie Meppel is ook op Facebook: www.facebook.com/buurtpreventiemeppel