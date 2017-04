Buitenbrand lastig te blussen in Paasloo

Paasloo - Zaterdagavond hebben de spuitgasten van de brandweer van Oldemarkt lange tijd nodig gehad om een brand uit te krijgen.

De brandweer was net na 20:00 uur opgeroepen voor een kleine buitenbrand aan de Hooiweg. Hier bleek een stapel hout na te smeulen.

Nadat de brandweer ter plaatse was bleek dat de grond behoorlijk warm was. Om er zeker van te zijn dat de brand volledig uit was moest er water in de grond geïnjecteerd worden.

Omdat er niet voldoende water beschikbaar bleek te zijn, werd ook de tankwagen met 15.000 liter water erbij geroepen. Met dit water kon de smeulende hoop goed 'verzopen' worden waardoor opnieuw oplaaien uitgesloten is.

Na een uur konden alle voertuigen weer ingepakt worden en retour kazerne rijden.

Foto's: Persbureau Wever