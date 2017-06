Brug in Zwartsluis heeft moeilijke middag

Zwartsluis - Maandagmiddag werd het geduld van automobilisten en fietsers tussen Hasselt en Zwartsluis behoorlijk op de proef gesteld.

De brug bij de Meppelerdiepsluis weigerde in de middag meerdere keren dienst.

Tussen 13:30 en 14:30uur wilde de brug niet meer naar benenden nadat een schip gepasserd was. Om 15:00 was het weer raak. Nu wilde de slagbomen niet meer omhoog. Fietsers en voetgangers kropen na lang wachten onder de slagbomen door. Automobilisten konden kiezen; omrijden of in de brandende zon wachten.

De oorzaak van de storingen is niet bekend. Bij een storing wordt het verkeer geadviseerd om te rijden via de A28.

Foto's Parcival Koopman