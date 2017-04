Brommerrijder gewond na val

Giethoorn - Bij een ongeval op de N334 in Giethoorn is vanmiddag een brommerrijder lichtgewond geraakt.



Een automobilist wilde vanaf de Beulakerweg de Nering oprijden en zag daarbij een groepje brommerrijders over het hoofd. De groep moest een noodstop maken, waarbij een van de brommerrijders viel.

De brommerrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee. De brommer raakte licht beschadigd.

Het verkeer op de drukke Beulakerweg had vrijwel geen last van het voorval.

Foto's Persbureau Wever