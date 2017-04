Brandweer redt reebokje

Rogat - De brandweer heeft vanmorgen in Rogat een reebokje uit het water gered.

Vanmorgen om 07:30 uur kregen de hulpdiensten een melding van reebokje te water in de Hoogeveensche Vaart. Met de brandweerboot lukte het om het oververmoeide reebokje uit het water te halen.



Nadat het beestje weer enigszins bijgekomen was van zijn natte avontuur werd het weer vrijgelaten in de natuur.

Foto's: Alex Wever - Persbureau Wever