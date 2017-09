Brandweer, politie en ambulance aanwezig op KidsFestival in Meppel

Meppel - Wat is een KidsFestival zonder brandweer, ambulance en politie. Daarom ook weer op deze editie van het festival was het trio aanwezig. Even liggen op de brancard in de ambulance of een kogelwerend vest aan in de politieauto of misschien een brandweerhelm op en je zelf voor even een echte brandweer man of vrouw voelen. Het kon deze dag allemaal.

De politie was zelf aanwezig met een motor én een politiebus. Brandweer Meppel was samen met de jeugdbrandweer. De ambulance kwam met één voertuig. Veelvuldig werden de voertuigen beklommen en even zoveel foto's gemaakt. Zichtbaar genoten de kids als ze even de sirenes mochten uitproberen.....

Smokey de brandalarm was aanwezig en natuurlijk mocht Brandweerman Sam ook niet ontbreken .

Foto's: Marco Havers