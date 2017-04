Brandweer Meppel organiseerde brandweerwedstrijden

Meppel – Zaterdag 1 april werden er in Meppel de provinciale brandweerwedstrijden in de Klasse 112 gehouden. Vanaf 08:00 uur streden 10 brandweerkorpsen om beurten een scenario van een bedrijfsbrand bij Bouwbedrijf Eikenaar aan de Handelsweg.

De brandweerwedstrijden werden georganiseerd door het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC) in samenwerking met de brandweer van Meppel. De drie korpsen met de meeste punten gaan door naar de gewestelijke brandweerwedstrijden 1e ronde op 20 mei in Hoogezand.

Uitslag Brandweerwedstrijden Meppel

1. Brandweer Norg

2. Brandweer Westerbork (2)

3. Brandweer Westerbork

4. Brandweer Veendam

5. Brandweer Veenhuizen

6. Brandweer Roden

7. Brandweer Assen-Oost

8. Brandweer Rolde

9. Brandweer Gieten

10. Brandweer Smilde

Het scenario was als volgt:

Bij bouwbedrijf Eikenaar aan de Handelsweg in Meppel woedde een binnenbrand. Omdat het niet duidelijk was wat er precies gaande was werd er direct opgeschaald naar middelbrand en moesten de korpsen assistentie verlenen aan het korps van Meppel. Ter plaatse meldde de bevelvoerder van het assisterende korps zich bij de pompbediener van Meppel. Tijdens het overleg klonk er een harde knal. De explosie was afkomstig van een gasfles van een heftruck welke in brand stond. Drie van de vijf brandweerlieden die in het pand aanwezig waren konden zelf het pand verlaten.

Twee brandweerlieden en een medewerker zouden nog in het pand aanwezig zijn. Hierop moest de bevelvoerder van het assisterende korps de leiding overnemen en het incident verder afhandelen. Het slachtoffer moest worden gered en de brand moest op de juiste manier worden geblust.

