Brandweer ingezet voor binnentreden van woning

Genemuiden – De brandweer van Genemuiden kreeg vannacht om 01:54 uur een melding van een ongeval materieel in een woning. Bij woonzorgcentrum De Meente aan de Dorus Rijkersstraat was een bewoonster komen te vallen en was daarbij voor de deur terecht gekomen. De verzorging kreeg de deur niet open om hulp te bieden waarop zij de brandweer alarmeerden.

Na kort overleg tussen de brandweer en verzorging werd besloten om de woning van de vrouw, die zich op de eerste etage van het complex bevindt, te gaan betreden via de buitenzijde. Een raam moest worden ingeslagen om toegang te krijgen tot de woning. De vrouw was aanspreekbaar en is later per ambulance met heupletsel overgebracht naar het Isala ziekenhuis in Zwolle.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie