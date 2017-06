Brandweer haalt stier uit sloot aan Rechterensweg

Rouveen - Een pakketbezorger zag tijdens zijn dienst aan de Rechterensweg een stier in de sloot. De man aarzelde geen moment en belde met de alarmcentrale. Deze stuurde het brandweerkorps van Zwartsluis op pad om het dier weer aan wal te krijgen.

Het beest was ondertussen al met zijn derde baantje bezig toen de brandweer arriveerde. Een brandweerslang en een touw moesten samen met brute kracht de ingrediënten zijn om de toch aardig wat kilo’s wegende stier weer op het droge te krijgen. Ook de stier zelf mocht zijn best doen om uit de sloot te komen. Nadat een brandweerman de voorpoten goed gepositioneerd had kon de reddingsoperatie beginnen.

Het beest was het hier in eerste instantie niet mee eens maar loeide uiteindelijk weer vrolijk toen hij weer in het weiland stond. Na het schoonmaken en het opruimen van de ingezette materialen keerde de brandweer weer terug naar de kazerne.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie