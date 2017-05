Brandweer en Dierenambulance vangen muskuseenden in het Wilhelminapark

Meppel - Woensdagmiddag heeft de brandweer van Meppel de Dierenambulance geassisteerd bij het redden van muskuseenden in het Wilhelminapark.

Een parkbezoekster had enkele dagen geleden de eenden al gesignaleerd. Één van de eenden was al doodgebeten. Nadat er geen actie vanuit de gemeente ondernomen werd besloot ze vandaag om zelf te water te gaan om de eenden te redden. Samen met een medewerker van de Dierenambulance wist ze twee van de eenden te vangen. De hulp van de brandweer werd ingeschakeld om de andere twee eenden te vangen. Met een bootje, waadpakken en een vangnet ging de brandweer te water in de vijver waar de eenden verbleven. Na enige tijd lukte het de brandweer om de twee muskuseenden te vangen en droeg ze over aan de Dierenambulance.

Foto's en video: Persbureau Wever