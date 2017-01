Brandweer bevrijdt ree uit hekwerk aan Zwolsedijk

Hasselt – Maandagmorgen werd de brandweer van Hasselt opgeroepen om hulp te verlenen aan een dier. Aan de Zwolsedijk was een ree klem komen te zitten in een hekwerk. Een medewerker van waterschap Drents Overijsselse Delta trof tijdens zijn ronde het beest in aan in deze benarde positie.

Met behulp van het hydraulisch redgereedschap werden de spijlen van het hek uit elkaar geduwd om zo genoeg ruimte te krijgen voor de bevrijding. Het beest kwam even bij van het avontuur in de bosschages maar liep later rustig haar vrijheid weer tegemoet.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie