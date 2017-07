Brand op een vakantiepark in IJhorst

IJhorst - Zondagavond werd er een woningbrand gemeld op een vakantiepark aan de Veldhuisweg.

Er was brand ontstaan in een schoorsteenpijp welke was overgeslagen naar isolatiemateriaal in het dak. Ondanks dat de brandweer de brand snel onder controle had liep de vakantiewoning aanzienlijke schade op.

Foto's: Parcival Koopman