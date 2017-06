Brand in vervallen boerderij Meppel

Meppel - In de nacht van zaterdag op zondag is er brand uitgebroken in een boerderij aan de Steenwijkerstraatweg. De brandweer van Meppel is met groot materieel uitgerukt om de brand te bestrijden. Hoe de brand in de al jarenlang leegstaande, vervallen boerderij is ontstaan is nog onbekend.