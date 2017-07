Brand in slaapkamer van woning in Genemuiden

Genemuiden – De brandweer van Genemuiden werd dinsdagavond 19:03 uur opgeroepen voor een woningbrand. Op de zolderverdieping van een woning aan de Lus was in een slaapkamer brand ontstaan. Eén van de kinderen meldde de brand bij de ouders en ook enkele seconden later klonken al de rookmelders waarop alarm werd geslagen.

Inmiddels was iedereen uit de woning en ook de buren werd gevraagd hun woning tijdelijk te verlaten. Bij aankomst van de brandweer stond de gehele zolder vol rook en was het zicht beperkt. Met behulp van een warmtebeeldcamera werd gezocht naar de brandhaard en naar ramen en deuren om deze te openen om zo te kunnen ventileren.

De gehele zolder, die bestaat uit meerdere slaapkamers, had last van rook- en roetschade. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een medewerker van Salvage kwam ter plaatse om de familie te helpen met het regelen van praktische zaken die geregeld moeten worden.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie