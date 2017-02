Brand in schuur met rieten dak

Giethoorn - Vanochtend is er brand uitgebroken in een schuur met rieten kap aan de Kanaaldijk. De brandweer wist door nat houden van de naastgelegen woonboerderij te voorkomen dat het vuur oversloeg. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.

Foto's: Persbureau Wever