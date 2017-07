Brand in schuur in Vollenhove

Vollenhove - Aan de Voorst in Vollenhove heeft donderdagavond een felle brand gewoedt in een schuur.

De brand is korte tijd uitslaand geweest, maar de brandweer had de brand snel onder controle. Wel had de omgeving veel last van de rook.

Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.

Foto's: Wim Echten / RegioMeppel.nl