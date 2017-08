Brand in afzuiginstallatie van Royal Buisman

Zwartsluis - Bij Royal Buisman aan de Zomerdijk is dinsdagmiddag brand ontstaan. De brand zou zijn ontstaan tijdens branden van suiker waarna de vlam in de afzuiginstallatie sloeg. Brandweerkorpsen van Zwartsluis en Hasselt waren snel ter plaatse en hadden de brand vlot onder controle. Gealarmeerde korpsen van Meppel en Vollenhove hoefden niet ingezet te worden.

Volgens omwonenden sloegen de vlammen uit de afzuigpijp boven op het dak en kwamen er flinke rookwolken vrij. Ondanks dat de brand snel geblust was is er wel veel schade ontstaan aan de afzuiginstallatie. Door deze schade, aan afvoerkanalen en de wasinstallatie, ligt het productieproces zeker enkele dagen stil. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

Royal Buisman is al decennia marktleider in het produceren van natuurlijk gekarameliseerde suikers en karamellen die worden toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. Deze ingrediënten versterken de kleur, smaak en textuur van het product waaraan het word toegevoegd. Hoe lang het zal duren voor het bedrijf weer volledig in werking is een woordvoerder nog niet zeggen.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie