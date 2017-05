Botsing op kruising Kranenburgweg leidt tot chaos

Zwolle – Een botsing op de kruising van de Kranenburgweg met de Hessenweg heeft woensdagmiddag voor een enorme verkeerschaos geleid. Bij het ongeval raakte drie voertuigen betrokken en een beschadigde verkeerslichteninstallatie. Twee voertuigen moesten worden afgesleept.

Het ongeval ontstond toen de bestuurder van een Volkswagen Golf vanaf de Hessenweg voorgesorteerd stond om rechtsaf te slaan. De bestuurder zag dat hij verkeerd was en besloot echter om de andere kant op te gaan. Verkeer komend vanaf de snelweg A28 had inmiddels groen en begon op te trekken. Daar kwam de Golf in botsing met een Skoda Octavia.

Door de klap raakte de Volkswagen onbestuurbaar, schoot door de berm en botste tegen een verkeerslicht om uiteindelijk tegen een wachtende auto tot stilstand te komen. Wonderbaarlijk genoeg raakte niemand gewond. Bergingsbedrijf Wolves takelde twee voertuigen van de weg. Het derde voertuig kon zelf zijn weg vervolgen.

Door de aanrijding met het verkeerslicht raakte de installatie in storing. Enkel het oranje knipperlicht werkte nog. Dit zorgde voor een flinke verkeerschaos en waren de weggebruikers op zichzelf aangewezen.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie