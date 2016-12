Botsing door klapband van vrachtwagen op A28

Zwolle - Op de A28 tussen De lichtmis en Zwolle zijn dinsdagmorgen twee auto’s op elkaar gebotst. Het ongeval ontstond toen een automobiliste een loopvlak van een band op de weg zag liggen en daarvoor remde. De vrouw stond nagenoeg stil toen zij van achteren werd aangereden door een bestuurder van een bestelbusje. Deze had te laat in de gaten wat er zich afspeelde voor hem.

Een vrachtwagen met container oplegger kreeg een klapband van de trailer waardoor het gehele loopvlak over de weg schoot en op de eerste rijstrook terecht kwam. De vrachtwagencombinatie reed door naar het tankstation even verderop om het voorval door te geven maar toen was al te laat. De bestuurder van de bestelauto probeerde de auto van de vrouw nog te ontwijken maar botste ondanks deze poging met zijn rechter voorkant tegen de linker achterzijde van de auto van de vrouw.

De vrouw werd voor alle veiligheid even onderzocht in een ambulance maar mankeerde gelukkig niets, ook de bestuurder van de bestelbus kwam er ongeschonden vanaf. Door het ongeval werden twee van de drie rijstroken afgesloten en ontstond er al snel een file van enkele kilometers.

Bergingsbedrijf Hooikammer heeft de beschadigde auto’s snel van de weg gehaald zodat de rijstroken weer open konden. Alle gedupeerden handelden onder begeleiding van de politie het ongeval af op de parkeerplaats van het tankstation.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie