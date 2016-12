BOB aan tafel tijdens de feestdagen

In de periode van 15 december tot en met 31 december nemen een aantal restaurants uit de regio deel aan de ‘BOB aan tafel’ Wintercampagne. Waaronder …….

Waarom deze actie

Het is nog steeds een maatschappelijk probleem; bestuurders die onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Veilig Verkeer Nederland levert met de BOB campagne een bijdrage aan het voorkomen hiervan. Ook restaurantbezoekers zijn een doelgroep, want zeg nu eerlijk: bij een heerlijk diner hoort eigenlijk ook een heerlijk alcoholisch drankje! Echter: de werkelijke BOB blijft 100% fris en drinkt geen alcohol!

Hoe werkt de actie

De deelnemende restaurants zijn te herkennen aan de OpblaasBob die bij de ingang van het restaurant staat. In de restaurants ligt op iedere tafel een BOB-viltje. Degene die vooraf kenbaar maakt de BOB te zijn, is te herkennen aan het BOB-viltje dat onder zijn of haar glas ligt. Niet alleen voor de tafelgenoten, maar ook voor de bediening in het restaurant is het zo duidelijk wie de BOB aan tafel is. Na te hebben genoten van het diner, maakt de BOB een leuke selfie met de OpblaasBob en plaatst deze foto op de Bob-facebookpagina.

Wat levert het de gasten en VVN op

Uit alle ingestuurde foto’s zullen een aantal prijswinnaars worden gekozen en ze ontvangen een leuke prijs. Veilig Verkeer Nederland wil graag dat met een BOB achter het stuur, een ieder na het genot van een heerlijk diner, weer veilig thuis komt.

Ook in 2017 wordt de actie ‘BOB aan tafel’ in Groningen en Drenthe georganiseerd. We hopen op nog meer deelnemende restaurants en nog meer BOB’s, zodat alle restaurant bezoekers na een heerlijk diner weer veilig thuis komen.