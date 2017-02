Bewoner gewond bij schoorsteenbrand in Staphorst (RECTIFICATIE)

Staphorst - Maandagavond is er een schoorsteenbrand uitgebroken bij een rietgedekte woonboerderij aan de Westerparallelweg.

De bewoner is zelf nog op het dak geklommen om het vuur te bestrijden. Toen de brandweer ter plaatse kwam hebben deze de bluswerkzaamheden overgenomen. Bij de brand ontstond een hevige rookontwikkeling.

De bewoner is met verwondingen aan z'n hand meegenomen naar het ziekenhuis. Hij was zelf het dak op geklommen en was al bezig om de schoorsteen van het dak te verwijderen. Bij aankomst van de brandweer, die door hun wekelijkse oefenavond, zeer snel ter plaatse waren is dit overgenomen.

Nadat een gedeelte riet was verwijderd, was rond 21:00 uur het vuur geblust.



RECTIFICATIE:

De schade aan de woning bleef dankzij de juiste en snelle inzet van de brandweermensen uit Staphorst en Meppel beperkt. In tegenstelling tot wat wij eerder berichten was er door correct optreden en een juiste inzet, weinig schade in de woning. Ook de schade aan het riet was tot een minimum beperkt.



Beeldmateriaal: Persbureau Wever