Bestuurder verliest controle over auto en belandt op de kop te Eesveen

Eesveen -Een automobilist is zaterdagmorgen omstreeks 07.10 uur op de kop in een droge sloot belandt bij Eesveen. De bestuurder kwam uit de richting van Nijensleek verloor de controle over zijn voertuig en is mogelijk in de bocht al in de slip geraakt.

De bestuurder ramde een kastje naast de weg en reed vervolgens het plaatsnaambord van Eesveen door midden. De jongeman kwam op de kop in een naastgelegen sloot tot stilstand. Het slachtoffer is mogelijk zelf of met hulp van omstanders uit het voertuig gekomen.

Ondanks de forse schade en de harde klap hield de man lichte verwondingen aan het ongeluk over. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Foto’s: © Remon Koene - www.112inhetnieuws.nl