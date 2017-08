Bestuurder gewond na botsing boom in Punthorst

Punthorst - Op de Puntweg in Punthorst is in de nacht van zaterdag op zondag een auto tegen een boom gebotst.

De bestuurder kwam daarbij bekneld in zijn voertuig te zitten. De brandweer heeft de man uit zijn benarde positie bevrijd. Er is ook een traumahelikopter opgeroepen voor medische assistentie. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de man gewond is. Ook de toedracht van het ongeval is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

De bestuurder is met ernstig letsel naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.