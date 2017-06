Bestelbusje te water langs zandweg in Rouveen

Rouveen - Een bestuurder van een klein bestelbusje is vanmiddag te water geraakt met zijn voertuig. De man reed op de onverharde Rienksweg in het buitengebied van Rouveen toen hij door onbekende oorzaak in het Rienkskanaal terecht kwam.

Het brandweerkorps van Staphorst en een duikploeg uit Zwolle waren samen met enkele politie-eenheden en een ambulanceteam met spoed onderweg naar het zandweggetje. Al snel kon de druk van de ketel toen duidelijk was dat de bestuurder, met slechts natte voeten, zelfstandig en ongedeerd aan de kant was gekomen.

De brandweereenheden konden daarom snel weer terugkeren naar de kazernes. Na een kort gesprek tussen de onfortuinlijke bestuurder en het medisch personeel bleek ook dat zij weer terug konden naar de ambulancepost. De politie handelde de zaak verder af. Bergingsbedrijf Hooikammer heeft het busje uit het kanaal getrokken en afgevoerd.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie