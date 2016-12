Bestelbus in brand

Meppel - Vrijdagavond moest de brandweer van Meppel uitrukken voor een autobrand aan de Piersonstraat. De eigenaar van een bestelbus had zijn auto in de Piersonstraat geparkeerd voor een familiebezoek. Toen hij daar binnenkwam rook de familie al een brandlucht. En toen zij naar buiten keken zagen zij de bestelbus in brand staan. De eigenaar en zijn familie hebben zelf de brand kunnen blussen. De brandweer deed nacontrole.