Bestelbus botst op vrachtauto; bestuurder zwaar gewond

Zwolle - Bij een botsing tussen een bestelbus en een vrachtwagen op de kruising van de Hessenweg met de Kranenburgerweg is de bestuurder van de bestelbus zwaar gewond geraakt.

Deze bestuurder zat bekneld in zijn voertuig en werd met behulp van brandweerpersoneel uit zijn benarde positie bevrijd. Hierna is hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Vanwege het ongeval is de kruising enige tijd deels afgesloten geweest.

Beeldmateriaal: Ingezonden foto