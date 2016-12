Berging gekantelde bulkwagen met koffiebonen

Zwolle - De gehele vrijdag waren er activiteiten op de parkeerplaats van wegrestaurant De Lichtmis. Dit alles in verband met de gisteren gekantelde vrachtwagen met bulktrailer die geladen was met 25 ton koffiebonen. Voor de berging kon beginnen moest eerst de lading uit de trailer worden gehaald.

Hiervoor moest een speciale bulktrailer komen die de mogelijkheid heeft om lading op te zuigen. Vanwege de kostbare lading kan dit niet met elke zuiginstallatie gebeuren. Zo’n drie uur was nodig om de koffiebonen te lossen. Daarna was het tijd om de hefcylinder los te koppelen van de tank.

Ondertussen was een kraan aangekomen van kraanbedrijf Russcher. Deze takelde met gemak de combinatie weer op de wielen. Met een bergingstruck van bergingsbedrijf Hooikammer werd de trailer in toom gehouden zodat alles rustig weer op de grond kwam. Na een technische keuring bleek dat de vrachtwagen met bulktrailer zelf zijn weg kon vervolgen naar Duitsland. Een collega van de onfortuinlijke chauffeur kreeg ondertussen de lading koffiebonen in zijn oplegger gelost.

Na afloop van de hele operatie maakte een veeg/zuigauto van de firma van der Kolk de parkeerplaats weer netjes schoon. Rond 15:30 uur was er van het hele voorval niets meer te merken en konden bezoekers van het restaurant weer geheel gebruik maken van de parkeerplaats.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie