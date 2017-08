Bergers wat doen ze ?

Ongeval of pech en dan ? Als het gebeurt, is het prettig om te weten dat een bergingsbedrijf voor u klaarstaat. De werknemers van een bergingsbedrijf zijn dag en nacht bereikbaar en beschikbaar. Uw ongemak maken zij gemakkelijk en ook zorgen zij voor de algehele afwikkeling. Dus de berger zorgt voor berging en transport bij een ongeval of pech en levert vervangend vervoer.

Autopech, auto te water, kettingbotsing, ongeval met gekantelde vrachtwagen, enz.... Dit zijn slechts enkele kreten waar een bergingsspecialist dagelijks mee te maken kan hebben. Deze bergingsspecialisten hebben alle bergingscursussen gevolgd en kunnen alle voertuigen takelen.



Bij een aanrijding wordt, wanneer dat nodig is, door het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting Incident Management Nederland ("Stichting IMN") een erkend bergingsbedrijf ingschakeld. Voor Meppel en omstreken is dat de bergingsbedrijf Hooikammer uit Staphorst. Zij zullen zo snel mogelijk ter plaatse komen om het voertuig vakkundig te bergen.



Met de chauffeur kunt u eventueel meerijden naar het bergingsbedrijf. Op het bergingsbedrijf wordt vervolgens contact met uw verzekeringsmaatschappij opgenomen om er voor te zorgen dat u uw reis kunt vervolgen.

Afhankelijk van de voorwaarden van uw maatschappij kan dat per openbaar vervoer of met een vervangende auto.



Een voertuig welke WA of All Risk verzekerd is komt "altijd" in aanmerking voor afsleep na een ongeval en wordt volledig door de verzekeringsmaatschappij vergoed. De bestuurder hoeft dus niets zelf te regelen. Dit wordt voor hem gedaan door het bergingsbedrijf. Zelfs wanneer u onverhoopt naar het ziekenhuis moet geldt dat de vervoerskosten(taxi) vanaf het ziekenhuis naar huis volledig vergoed worden.



Om belangrijke doorvoerroutes zo snel mogelijk weer doorlaatbaar te maken moeten de bergers binnen 20 minuten na de melding ter plaatse zijn.

Als je dus in een file rijdt, let dan goed op en belemmer de bergingswagen niet. Het is ook in uw eigen belang dat u zo snel mogelijk weer verder kunt toch?



Ook volgen bergers pechhulpcurcussen.

Zo repareren zij,zo mogelijk, uw auto op de plaats van het pechgeval of ongeval. Is dat niet mogelijk dan zorgen zij voor vervoer naar een schadeherstelbedrijf, garage of uw eigen huis. Wat u wenst.



Leaserijders krijgen meestal vervangend vervoer bij de berger. Voor particulair verzekerden geldt dat deze geregeld wordt door het schadeherstelbedrijf bij u in de buurt. Waar u ook strand, al is het midden in de nacht, u komt altijd thuis en hoeft dus NIET direct uw familie te bellen. Raakt u betrokken bij een ongeval bel dan eerst de politie of 112. Regel eerst alles met de politie, berging en verzekering en bel dan pas uw familie.

Voor afsleep na een ongeval hoeft u niet altijd de politie in te schakelen u kunt ook rechtstreeks naar een berger bellen via 0522 - 29 17 55.

Ook kunt u via het alarmnummer van uw verzekering altijd de dienstdoende berger inschakelen. Het alarmnummer is 24 uur per dag bereikbaar net zoals de bergers.

Website:

Hooikammer