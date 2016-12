Automobiliste zwaargewond na ongeval

Alteveer - Bij een ongeval op de Hendrikus Zomerweg raakte maandagochtend een 21-jarige bestuurster uit Hardenberg zwaargewond. Door nog onbekende oorzaak reed zij met de auto tegen een boom.

Twee andere inzittenden, jongemannen van 20 en 22 jaar oud, tevens uit Hardenberg, raakten ook gewond. De aard van hun verwondingen is onbekend. Alle inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht. In eerste instantie leken de verwondingen van de bestuurster mee te vallen. Later in het ziekenhuis bleken de verwondingen ernstig te zijn. De afdeling Verkeersongevallen Analyse (VOA) heeft onderzoek gedaan. Door onbekende oorzaak heeft de bestuurster de bocht gemist en kwam hierna tegen de boom tot stilstand. De auto wordt onderzocht om een technische oorzaak van het ongeval uit te sluiten.

Foto: Henk Brunink www.brandweerhoogeveen.nl