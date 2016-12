Automobiliste gewond bij ongeval A32

Darp - Bij een éénzijdig ongeval op de A32 tussen Steenwijk en Meppel is vanmiddag de bestuurster gewond geraakt. Ter hoogte van het tankstation verloor zij door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur, raakte met haar wielen in de berm, sloeg enkele malen over de kop om aan de andere kant van de bermsloot tot stilstand te komen. De bestuurster is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Haar passagiere werd ter plaatse door het ambulancepersoneel gecontroleerd. De zwaar beschadigde auto werd door een bergingsbedrijf meegenomen.