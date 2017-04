Automobiliste botst tegen midden vangrail op A28 bij Veeningen

Veeningen - Op de A28 van Hoogeveen richting Meppel is zondagmiddag een automobiliste met haar twee kinderen tegen de midden vangrail gebotst.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog niet bekend.

Gelukkig raakte niemand gewond en konden de drie inzittenden, na controle in de ambulance, hun weg vervolgen.

Door het ongeval is één rijstrook afgesloten voor het verkeer, hetgeen leidde tot een korte file.



Foto's: Persbureau Wever.