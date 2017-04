Automobilist wacht hele nacht in de sloot op hulp

Wilhelminaoord - Een man uit Steenwijk is in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn auto in een droge sloot beland.

De man reed op de Dirk de Ruiterpad en ging rechtdoor in een bocht. Daarna belandde hij in een droge sloot.

Omdat de weg afgelegen en hij geen hulp kon vinden heeft de man geprobeerd zelf de auto los te krijgen met spullen uit zijn auto. Nadat dit niet lukte heeft de man de nacht in de auto doorgebracht.

Nadat woensdagochtend een fietser de auto met de man erin aantrof belde ze met de meldkamer. Deze stuurde brandweer, ambulance en politie naar de plaats van het ongeval.

De man bleek een wat verwarde indruk te maken maar bleek verder niets te mankeren. De politie heeft de man thuis afgezet. De brandweer restte niets anders dan de auto uit de greppel te trekken en in de berm te parkeren.

Foto's: Parcival Koopman - Persbureau Wever