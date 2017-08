Automobilist rijdt dijk af

Blokzijl - Woensdagavond vond er een eenzijdig ongeval plaats op de Vollenhoofsedijk, net buiten Blokzijl.

Een bestuurder was in een bocht van de dijk de macht over het stuur verloren en de dijk afgereden. Daarbij is de auto over de kop geslagen en weer op 4 wielen terecht gekomen. Omdat er werd gedacht dat de automobilist bekneld zat werd de brandweer, ambulance en politie opgeroepen. Gelukkig bleek van beknelling geen sprake en kon de bestuurder zelf plaats nemen in de ambulance voor controle.

Tijdens de afhandeling van het ongeval was de Vollenhoofsedijk afgesloten. Met een grote shovel werd de auto uit het weiland gehaald en afgesleept.