Automobilist gewond na botsing op Meppelerstraatweg

Zwolle - Bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Meppelerstraatweg is vrijdagavond één persoon gewond geraakt. De Zwolse brandweer heeft op verzoek van het ambulancepersoneel geassisteerd met de bevrijding van het slachtoffer. Daarvoor werd met hydraulisch redgereedschap de achterdeur en de middenstijl verwijderd waarna er voldoende ruimte was gecreëerd om de man voorzichtig op de brancard te krijgen.

Het ongeval ontstond toen de bestuurder van de witte Fiat vanaf de Meppelerstraatweg linksaf de Floresstraat in wilde rijden. Daarbij zag de bestuurder een naderende Mercedes over het hoofd waarop een aanrijding volgde. De bestuurder van de Mercedes raakte hierbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bestuurder bleef ongedeerd.

De verkeersongevallendienst heeft een kort onderzoek gedaan en heeft hierbij de nodige informatie vastgelegd. Bergingsbedrijf Wolves heeft beide voertuigen afgevoerd. Verkeer richting de Ceintuurbaan moest tijdens het ongeval, onderzoek en de berging omrijden. Ook vanaf de Ceintuurbaan was het onmogelijk om de Floresstraat in te rijden en werd men verzocht een andere route te nemen.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie