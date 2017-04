Autobrand in Hoogeveen

Hoogeveen - In de nacht van maandag op dinsdag, omstreeks 01.00 uur, woedde er een autobrand aan het Berghuisstraat in Hoogeveen.

De brandweer heeft de brand geblust. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, de politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

Foto's: Erik Braam - 112hoogeveen.nl.