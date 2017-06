Auto zwaar beschadigd na brand in dashboard

Giethoorn - Vrijdagochtend heeft een brand een auto zwaar beschadigd op de Beulakerweg (N334) in Giethoorn.

De bestuurder van de auto stond voor de brug te wachten en rook een vreemde lucht. Omdat ze dacht dat het de airco was schakelde ze deze uit. Even later toen de auto net over de brug was kwam er rook en vuur onder het dashboard vandaan.

De vrouw wist de auto snel aan de kant te zetten en bracht zichzelf en haar 2 kinderen snel in veiligheid. De brandweer, die niet veel later arriveerde, heeft het vuur gedoofd.

De kinderen, die behoorlijk onder de indruk waren van het voorval, kregen als troost knuffels van de hulpverleners.

De auto is zwaar beschadigd geraakt en is afgesleept. Tijdens de afhandeling van de brand kon het verkeer maar 1 rijstrook van de Beulakerweg gebruiken.

Foto's Parcival Koopman