Auto vliegt uit bocht en belandt op de kop in sloot

Hasselt – Bij een eenzijdig ongeval op de Wolfshagenweg is donderdag aan het eind van de middag een auto in de sloot beland. De achterkant van de auto brak in een bocht uit waarna de bestuurder de macht over het stuur verloor en ondersteboven in een sloot tot stilstand kwam.

De onfortuinlijke bestuurder kon op eigen kracht uit de auto klimmen en bleef ongedeerd. Bergingsbedrijf Hooikammer heeft de totaal vernielde Volkswagen Golf uit de sloot getakeld en afgevoerd. Verkeer had weinig hinder van dit incident.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie