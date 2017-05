Auto vliegt over de kop en belandt in sloot op A28

Meppel - Bij een eenzijdig verkeersongeval op de A28 tussen De Wijk en Staphorst is zaterdagavond de bestuurder gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak verloor de automobilist de macht over het stuur, vloog enkele keren over de kop en belandde in de naastgelegen droge sloot.

De zwaar beschadigde auto werd door bergingsbedrijf Hooikammer geborgen. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Foto's: Persbureau Wever