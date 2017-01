Auto van de weg door gladheid

Meppel - De politie heeft zaterdagochtend op de A28 bij Meppel een eenzijdig ongeval afgehandeld.

Door de gladheid raakte een automobilist de controle over zijn voertuig kwijt. De auto kwam in een slip en uiteindelijk op de kop in een naastgelegen sloot tot stilstand.

Niemand raakte gewond.

