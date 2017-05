Auto uitgebrand op carpoolplaats in Hoogeveen

Hoogeveen - Op de carpoolplaats langs de Weg om de Oost is in de nacht van maandag op dinsdag om half drie een auto volledig uitgebrand. Het was niet de eerste keer dat hier een auto in brand stond. Toen de brandweer arriveerde stond de wagen al in lichterlaaie en was al snel duidelijk dat deze niet meer te redden was.

Een gebied rond de auto is afgezet met lint. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting; onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

Foto’s: Freddie Prins - www.112hoogeveen.nl