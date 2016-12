Auto uitgebrand in Hoogeveen

Hoogeveen - Zaterdagavond rond de klok van half twaalf is er een VW Passat uitgebrand aan de Kortenaerstraat.

Toen de brandweer arriveerde stond de wagen al volledig in brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, politieonderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van brandstichting.

Foto: Erik Braam - 112hoogeveen.nl



