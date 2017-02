Auto uitgebrand in de Schoolstraat in Hoogeveen

Hoogeveen - In de nacht van woensdag op donderdag is er in de Schoolstraat een Hyundai Getz uitgebrand.

Toen de Hoogeveense spuitgasten arriveerden stond de wagen al in lichterlaaie. Er bleef dan ook weinig anders over dan een dampend stuk metaal.

Politieonderzoek moet uitwijzen of er sprake is van brandstichting.

Foto's: Erik Braam - 112hoogeveen.nl.