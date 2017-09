Auto te water in Giethoorn, brandweer op zoek naar inzittenden

Giethoorn - Woensdagochtend werd er door de hulpdiensten groot alarm geslagen nadat voorbijgangers een auto aan de Thijssengracht zagen liggen.

Brandweer, politie, ambulance en het Mobiel Medisch Team spoedde zich naar de locatie. De auto werd snel omhoog getakeld waarna er gekeken kon worden of er zich nog personen in het voertuig bevonden. Nadat hier niemand in werd aangetroffen hebben brandweerduikers de omgeving nog afgezocht.

De zoekactie leverde echter niets op waarna alle hulpdiensten weer retour konen. Hoelang de auto al in het water lag en wie de bestuurder was is nog onbekend.

Foto's Persbureau Wever