Auto slaat over de kop A28 Rouveen

Rouveen - Op de oprit van de A28 bij de Lichtmis richting Staphorst is maandagavond een auto over de kop geslagen. De automobilist kreeg een black-out, reed de bosschages in en kwam door een paaltje op de kop op de oprit terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto klauteren.

De opgeroepen brandweer van Zwolle heeft uit voorzorg de accuklemmen van de auto losgekoppeld. Voor de rest was er niets te doen dus keerden zij snel weer terug naar de kazerne. Ambulancepersoneel onderzocht de man en besloten hem mee te nemen naar het ziekenhuis in Zwolle. Zijn letsel leek mee te vallen.

De oprit was ten tijde van het ongeval afgesloten. De totaal vernielde 5 jaar oude Renault Twingo werd vakkundig door berger Hooikammer weer op de wielen gezet en afgevoerd. Na het reinigen van het wegdek en het opruimen van de brokstukken werd de oprit weer vrijgegeven.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie