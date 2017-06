Auto's botsen op de Industrieweg in Hoogeveen

Hoogeveen - Woensdagmiddag om even voor half drie vond er een aanrijding plaats op de Industrieweg.

De bestuurder van een Opel wilde links afslaan om de Noorderweg in te rijden, maar moest wachten op tegemoetkomend verkeer. De bestuurder van een BMW had te laat door dat de Opel voor hem stil stond een botste tegen de linkerachterzijde. De BMW verloor door de aanrijding het rechter wiel met ophanging en al.

De twee jonge vrouwen die in de Opel zaten zijn voor controle, dan wel behandeling, naar het ziekenhuis in Hoogeveen gebracht.



De Opel is rijp voor de sloop. De eigenaar van de BMW gaat de schade aan zijn wagen repareren en verwacht dat deze na een week weer de weg op kan.



Foto's: Freddie Prins - 112hoogeveen.nl.